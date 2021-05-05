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بالفيديو.. «الحياة الفطرية»: رصدنا مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية وجاري التحقق

منذ 44 دقيقة
1711
بالفيديو.. «الحياة الفطرية»: رصدنا مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية وجاري التحقق

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية بالمقطع المتداول وجاري التحقق مع الجهات المعنية لصدور البيان.

وأوضح بندر الفالح، خلال مداخلة هاتفية له مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أنه سبق للمركز أن أصدر قرارًا بمنع الصيد خلال هذا الموسم، لذلك أي عملية صيد تتم يتم رصدها والتعامل معها وفق ما أقره النظام.

وقال متحدث مركز الحياة الفطرية، أن أي عملية صيد تتم تحتوي على أكثر من مخالفة ومنها إما صيد بدون ترخيص أو صيد خارج المواسم المحددة وحتى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفة.

الصيد الجائر
مركز الحياة الفطرية
الوعول الجبلية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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