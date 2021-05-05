الحزم يفاوض مدرب النصر السابق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الحزم بدأت التفاوض مع مدرب النصر السابق؛ البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت التقارير، أن ذلك عقب صعود فريق الحزم رسمياً بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وكان البرتغالي هيلدر، قد أشرف مؤقتًا على فريق النصر الأول لكرة القدم في موسم 2018، عقب إقالة الأورجوياني دانيال كارينيو، حيث بقي في قيادة الفريق إلى أن تم التعاقد مع مواطنه روي فيتوريا في 10 يناير 2019.