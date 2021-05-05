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الحزم يفاوض مدرب النصر السابق

منذ ساعة
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الحزم يفاوض مدرب النصر السابق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الحزم بدأت التفاوض مع مدرب النصر السابق؛ البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير، أن ذلك عقب صعود فريق الحزم رسمياً بعد تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وكان البرتغالي هيلدر، قد أشرف مؤقتًا على فريق النصر الأول لكرة القدم في موسم 2018، عقب إقالة الأورجوياني دانيال كارينيو، حيث بقي في قيادة الفريق إلى أن تم التعاقد مع مواطنه روي فيتوريا في 10 يناير 2019.

 

 

النصر
دوري المحترفين
الحزم
هيلدر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9682
منذ 22 دقيقة
ما أظن هذا المدرب أكل صيادية في جدة وإلا كان هرع إلى نادي بحري

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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