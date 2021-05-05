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"التجارة" تحذر من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة

منذ ساعة
1554
"التجارة" تحذر من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة

الرياض (صدى):
حذرت وزارة التجارة من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتفادي الغرامات المقررة نظامًا.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت عن تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م.

ويأتي ذلك للتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في هذا القطاع، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

 

وزارة التجارة
التجارة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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