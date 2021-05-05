تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
ضبط عدد من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة في تبوك
منذ ساعة
1881
2
تبوك (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور في منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من ضبط عددًا من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة.
وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
واتساب
فيسبوك
تويتر
تبوك
إدارة المرور
ملاك الخيل
التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 49420
منذ 42 دقيقة
كل مخالف لنظام يجب معاقبته
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 9682
منذ 32 دقيقة
حتى الخيول ! تعاقب ! على التجمع ! ليه
المفروض تعاد إلى اسطبلاتها على وجه السرعة حتى لا تتأثر سيكولوجيا وتصبح خيول "سايكو"
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..
أخر الأخبار
حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة
منذ 23 دقيقة
1450
أمانة الشرقية تكشف عن خطتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منذ 29 دقيقة
1531
بالفيديو.. «الحياة الفطرية»: رصدنا مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية وجاري التحقق
منذ 43 دقيقة
1706
تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة "أرباب الطوائف"
منذ 49 دقيقة
1579
«الصحة»: تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 54 دقيقة
1802
السفير الياباني يلتقط صورة لـ "الرياض" من مركز الملك عبدالله المالي
منذ 59 دقيقة
1776
الحزم يفاوض مدرب النصر السابق
منذ ساعة
1897
فهد الخضيري: لا تنخدع في الحليب والألبان
منذ ساعة
1776
"التجارة" تحذر من تقديم خدمات الأنشطة البريدية دون ترخيص عقب انتهاء المهلة المحددة
منذ ساعة
1554
ضبط عدد من المركبات وملاك الخيل قام أصحابها بالتجمع وعمل مسيرة في تبوك
منذ ساعة
1886