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بالفيديو.. راكان البجاد: عدت للحياة وحصلت على الماجستير بعد موت سريري 9 أشهر

منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. راكان البجاد: عدت للحياة وحصلت على الماجستير بعد موت سريري 9 أشهر

نايف السالم (صدى):
روى المواطن راكان البجاد، تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

وقال البجاد في برنامج " الراصد ": “حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدًّا، وكنت متفوقًا في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين”.

وأضاف “الحادث وقع قبل 16 عامًا بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبًا 9 أشهر فاقد للوعي”.

وأشار إلى أنه في فترة الغيبوبة حدثت أشياء كثيرة، حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى ، حيثتم تسوية غسيل لهما حوالي ثلاث مرات.

أمريكا
غيبوبة
ركان البجاد
موت سرير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49416
منذ 10 دقائق
الحمد لله على السلامه

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