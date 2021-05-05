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بالفيديو.. عائشة الحليبي تعلق على مباركة كابتن طائرة لها بالتخرج

منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. عائشة الحليبي تعلق على مباركة كابتن طائرة لها بالتخرج

جازان (صدى):
علقت الدكتورة عائشة الحليبي، على تهنئة كابتن طائرة رحلة العودة من جازان للدمام، لها جواً بعد تخرجها من كلية الطب والجراحة بجامعة جازان.

وأوضحت عائشة الحليبي، خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" الذي يعرض عبر شاشة قناة "الإخبارية" : "المباركة كانت عفوية وجاءت من الكابتن بعد التنسيق مع أشقائي، هذه اللفتة التي شاركوني بها من هم على متن الطائرة أسعدتني وأشعرتني بمسؤولية أكبر تجاه الوطن".

وتابعت: "تركت مدينتي الدمام، وقضيت 6 سنوات في جازان لدراسة الطب، برفقة أشقائي الذين يدرسون الطب أيضا، دراستهم للطب هي أُمنية وتحققت بفضل من الله وتوفيقه"، مضيفة:" لولا الله ثم أنتم ما استقمت على الطريق ".

الدمام
جازان
كابتن طائرة
عائشة الحليبي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49416
منذ 31 دقيقة
ما شاء الله يا بنت الحليبي الدكتوره الف الف مبروك

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