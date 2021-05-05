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وظيفة قانونية شاغرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل

منذ ساعة
1707
وظيفة قانونية شاغرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي قانوني، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال القانون، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .

 

الرياض
الهيئة العامة للزكاة والدخل
وظيفة قانونية

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د محمد ماجد بخش
نستطيع طباعة ٥٠٠ مليون نسخة من جدول د بخش الدوري للعناصر من الغد بعد حفظ الحقوق ٦٨ دولارا للجدول الواحد .
¥ ولد نجد ¥
اللهم انت رب الارض والسماء أرفع عنا الوباء والبلاء واحفظنا من كل داء اللهم اللهم آمين.
د محمد ماجد بخش
الكتلة المضادة يا سادة هي كتلة الالتقاء، أو الاندماح، والطاقة المضادة يا سادة هي طاقة الافتراق أو الانشطار
واقعي
ان كان المتضرر الرجل فلا يحق له واذا كانت امرأه فيجب تطبيق اشد العقوبات بحقه . محامين اخر زمن
اللهو البرى
هدرة جنس مياعة.. عيب.. احترام المريض واجب.. حتى لو لم يحس.. آدمي له حرمته حي َ. ميت. مخدر..

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