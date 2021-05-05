وظيفة قانونية شاغرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي قانوني، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال القانون، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــا .