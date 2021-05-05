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بائعة الخضار بالدمام تقرر التنازل عن حقها الخاص ضد من تنمر عليها

منذ ساعة
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بائعة الخضار بالدمام تقرر التنازل عن حقها الخاص ضد من تنمر عليها

الدمام (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن بائعة الخضار بالدمام وثقت تنازلها عن الحق الخاص رسمياً في مركز شرطة شرق الدمام أمس، ومازالت معاملتها مسار بحث في النيابة العامة.

وفي وقت سابق، استدعت الشرطة الرجل الذي صور بائعة الخضار قبل يومين، ممطرا إياها بوابل من الأسئلة، وتم إيقافه على ذمة التحقيق، فيما قالت السيدة أن الرجل الذي قام بتصويرها قطع رزقها إلا أنها ستسامحه لوجه الله ولا ترغب بتحصيل أي شيء منه، بحسب "العربية. نت" .

وكانت السيدة، أمس الثلاثاء، قد بدأت بالبيع في موقعها الجديد بسوق خضار الدمام بناء على توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، فيما تابعت صحيفة "صدى" الواقعة.

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الدمام
النيابة العامة
بائعة الخضار
متنمر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127625
منذ ساعة
جزاها الله خير ..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9124
منذ ساعة
أطلعت أفضل من اللطخ اللي تنمر عليها **

أنا لازم أبلغ الشرطة وأنت اللي أكلتها واللحين تنازلت عن حقها الخاص فيك **

ياريت تتعلم معنى(ا) الأنسانية منها والتغضاضي والتسامح ***
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49416
منذ 58 دقيقة
جزاها الله خير ثم لا تنسى لو لا الرجل اللي صورها كان ما حصلت على شي فلذلك الواجب تشكره على ما فعله نحوها
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 288
منذ 34 دقيقة
عبد الرحمن العجيمي.. من صورها صاحب مؤسسات.
لكن والله الذي لا الا هو أنه رزق وربما بسبب دعوة طيبة منها أو لها.. لقد ساقه الله لها وحصل ماحصل ورفعها الله ورزقها.. ب عقوبة له... فلو لم تكن عقوبة له لما صورها والتفت الناس لها وفي نفس الوقت اذله الله. ونال عقوبته.لما سمعته يكلمها وبأسلوب تعالى وفج وقباحة منطق ومابقى الا يضربها واللي يسمعه يفكرها مفترشة أرضه.. من التهديد والوعيد منه لها.. ياعيبتاه بعض الرجال مايستحون.اش له فيها طيب في. ذيك اللحظة لو جا ولدها أو أخوها أو زوجها وفغص في حلقه الين يطيح. على وجهه ومن حقه يفعل هذي مرة مالك ومالها وبعد كبيرة في السن وآلله لما كانت تتحدث وتقول افلحت مامعي الا ١٥ ريال ثم تخنقها العبرة وتبكي وتتحسب عليه الله. إنها كسرت خاطري.
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3725
منذ 26 دقيقة
كلن يعمل بأصله
وفقرها ما غير معدنها الأصيل وغناه ما نظف قلبه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9658
منذ 9 دقائق
كفو يا أم زياد يا طيبة الأصل وطيبة القلب وطيبة المعاملة

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اللهو البرى
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د محمد ماجد بخش
كفو يا أم زياد يا طيبة الأصل وطيبة القلب وطيبة المعاملة
ابو عمار
الحمد لله على السلامه
أبو عبد الرحمن ✍️
إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيطان حظر وقت السحور وصارت الجريمة المروعة

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