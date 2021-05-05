وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمجمعها الكيميائي بالجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول تكامل وتحسين الانتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة، كما تحتاج الشركة إلى مهندس إنتاج: درجة بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذو صلة.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا