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وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

منذ ساعة
1643
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وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمجمعها الكيميائي بالجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول تكامل وتحسين الانتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة، كما تحتاج الشركة إلى مهندس إنتاج: درجة بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذو صلة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا 

 

وظائف
الجبيل
شركة صدارة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49416
منذ 28 دقيقة
الله يرزق كل محتاج وظيفه

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