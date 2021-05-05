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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة

منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن هناك قولان لأهل العلم فيما جمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل وهذا هو القول الراجح لأنها اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى.

وأشار "الخثلان" إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه يعلمهم ليلة القدر وظاهر هذا أنه يعلمهم لجميع الأعوام، ولكن دخل المسجد فتلاحى رجلان فأنسيها فقال صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرًا.

ليلة القدر
سعد الخثلان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49416
منذ 21 دقيقة
طيب خير ان شاء الله

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