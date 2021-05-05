نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على مُخالفَين لنظام الإقامة ارتكبا العديد من الجرائم بمكة المكرمة

منذ 10 دقائق
1254
القبض على مُخالفَين لنظام الإقامة ارتكبا العديد من الجرائم بمكة المكرمة

جدة (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقيمَين من الجنسية اليمنية مُخالفَين لنظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا العديد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن بعدد من أحياء محافظة جدة أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها الـ 49 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة
الشرطة
مخالفين
جرائم الاعتداء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سبقنا اليابان بأكثر من خمس مراحل كل مرحلة استغرقت خمس سنوات . اليابان أعلن منذ عام عن جدل دوري نووي أعلنته قبل ١٦ عام...
وليد 6226
لاحول ولا قوة الا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
د محمد ماجد بخش
الكم النووي الجديد : سبقنا فيه العالم وبدأت تطرقه اليابان منذ عام
حسن علي
قولو. ياارب في هذا اليوم الفضيل بأن الله يكتب لناا بتوجيه من حكومتناا بمنحناا محل بسوق الخضار بمكه المكرمه لكون عملناا مع أبي انا...

أخر الأخبار

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة
منذ 39 ثانية 1005
فرنسا: محاكمة 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على سيارة سعوديين
فرنسا: محاكمة 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على سيارة سعوديين
منذ 5 دقائق 1203
القبض على مُخالفَين لنظام الإقامة ارتكبا العديد من الجرائم بمكة المكرمة
القبض على مُخالفَين لنظام الإقامة ارتكبا العديد من الجرائم بمكة المكرمة
منذ 10 دقائق 1256
هيئة المنافسة توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 15 محطة وقود
هيئة المنافسة توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 15 محطة وقود
منذ 15 دقيقة 1393
بالفيديو.. خطأ لغوي يعرض بايدن للسخرية
بالفيديو.. خطأ لغوي يعرض بايدن للسخرية
منذ 35 دقيقة 1747
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في آبل
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في آبل
منذ 40 دقيقة 1619
عروس تترك عريسها ليلة الزفاف بسبب الرياضيات
عروس تترك عريسها ليلة الزفاف بسبب الرياضيات
منذ 50 دقيقة 682
بالفيديو.. شابة تروي قصة توليها منصب رئيس "لينكد إن" في المملكة
بالفيديو.. شابة تروي قصة توليها منصب رئيس "لينكد إن" في المملكة
منذ 55 دقيقة 1859
توجه لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة
توجه لإنشاء شركة لصناعة السيارات الكهربائية بالمملكة
منذ ساعة 1581
معركة كلامية جديدة بين أحمد سعد وسمية الخشاب
معركة كلامية جديدة بين أحمد سعد وسمية الخشاب
منذ ساعة 758