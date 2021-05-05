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هيئة المنافسة توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 15 محطة وقود

منذ 15 دقيقة
1380
هيئة المنافسة توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 15 محطة وقود

سعيد العجل (صدى):
وافقت الهيئة العامة للمنافسة اليوم على عملية إستحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 15 محطة وقود في المملكة، حيث قامت الهيئة العامة للمنافسة بإصدار خطاب عدم ممانعة لطلب التركز الاقتصادي بين (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) الإماراتية و (شركة مزايا الأولى) السعودية. وكما أشارت مصادر في الهيئة بأن الهيئة العامة للمنافسة قامت بدارسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ المشارةإليها لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودي.

كذلك أضاف المصدر، بأن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عدد من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالإستحواذ على محطات وقود في السوق السعودي.

محطة وقود
الهيئة العامة للمنافسة
شركة أدنوك الدولية للتوزيع

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