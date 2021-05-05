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بالفيديو.. خطأ لغوي يعرض بايدن للسخرية

منذ 35 دقيقة
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بالفيديو.. خطأ لغوي يعرض بايدن للسخرية

واشنطن (صدى):
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج بعدما نطق بالخطأ، اسم موقع الويب الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الجمهور بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال بايدن أن الموقع يدعى "vaccine.gum" بدلاً من Vacine.gov، حيث ذكر: "سنجعل عملية التطعيم أسهل من أي وقت مضى، قم بزيارة vaccines.gum أو إرسال رسالة نصية إلى الرمز البريدي الخاص بك إلى 438829"؛ حيث حاول إصلاح خطئه إلا أنه فشل مرتين.

وتعرض جو بايدن لموجة سخرية من المغردين الذين أطلقوا على الخطأ الذي رتكبه بايدن بـ"لقاح العلكة" ، حيث تعني كلمة gum، فيما كتب أحد المستخدمين قائلا "لقد حصلوا على لقاح العلكة الآن" ، بينما قال آخر "أريد لقاح علكة المنثول، من فضلك" .

وكان بايدن قد تعثر عند الإشارة إلى اختصار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ناطقًا إياه بـ CCD، كما أعلن أنه يمكن للأمريكيين الذهاب إلى الصيدليات المحلية دون موعد للحصول على اللقاح.

 

أمريكا
بايدن
سخرية
خطأ لغوي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9655
منذ 11 دقيقة
TME Education

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د محمد ماجد بخش
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