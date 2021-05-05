نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات

منذ 31 دقيقة
1467
وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات

الرياض (صدى):
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.

وعلق أحمد الراجحي، على القرار قائلًا: "‏أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل".

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن ذلك: "سيساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل".

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسته أمس الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ حيث قرر الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

 

 

الموارد البشرية
أحمد الراجحي
إعانة البحث عن عمل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
الله اكبر يا ميسي لاعب اقل من عادي بس اخذ هالة اعلامية
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
فش🐡
ماشاءالله تبارك الرحمن 😍 بجد يحظ زوجها
فهد آل قنيعير
لاحوووووول على كذا بيرتفع البنزين عندنه الله يستر
الملل
هذي اية في القران ماهي حكمة اللهم اني صايم اجل ضاع نادي الاهلي نزل درجة الاولي

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة إعادة المصاحف إلى الحرمين بعد رفعها احترازيًا
بالفيديو.. لحظة إعادة المصاحف إلى الحرمين بعد رفعها احترازيًا
منذ 6 دقائق 1180
وزارة المالية: واصلنا الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لاستضافة المزيد من المعتمرين (فيديو)
وزارة المالية: واصلنا الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لاستضافة المزيد من المعتمرين (فيديو)
منذ 16 دقيقة 1316
صور تجسسية تكشف عن تويوتا لاند كروزر
صور تجسسية تكشف عن تويوتا لاند كروزر
منذ 26 دقيقة 1420
وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات
وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات
منذ 31 دقيقة 1472
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 36 دقيقة 1645
امرأة تُفاجأ بوضعها 9 أطفال بدلًا من 7 توائم
امرأة تُفاجأ بوضعها 9 أطفال بدلًا من 7 توائم
منذ 46 دقيقة 658
"السعودية للكهرباء" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021
"السعودية للكهرباء" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021
منذ ساعة 1736
قانوني: الاحتجاج على مشاركة الحمدان أمام الشباب باطل
قانوني: الاحتجاج على مشاركة الحمدان أمام الشباب باطل
منذ ساعة 1912
تراجع أسعار الذهب في المملكة
تراجع أسعار الذهب في المملكة
منذ ساعة 1696
نصائح للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني
نصائح للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني
منذ ساعة 1369