قانوني: الاحتجاج على مشاركة الحمدان أمام الشباب باطل

طلال الغامدي (صدى):
أوضح القانوني الرياضي علي عباس أن مشاركة لاعب الهلال عبدالله الحمدان مع فريقه أمام الشباب قانونية مشيرًا إلى أنه لا يمكن لنادي الشباب الاحتجاج عليها
وقال القانوني: الشرط الذي يكون على نادي الهلال بعدم إشراك اللاعب عبدالله الحمدان مع فريقه -إن صح- فبصفة عامة يجب الإشارة إلى أن مثل هذا الشرط لا يرتقي لمستوى الالتزام القانوني، بل هو فقط مجرد التزام أدبي وأخلاقي وفقًا لـ " الرياض ".
وأضاف أن البند الذي يتحدث عنه الجميع إن وجد فهو باطل ولا عمل به ولا حجية له على الأطراف باعتبار أن نادي الشباب لم تعد له أي حقوق اقتصادية أو رياضية على اللاعب من تاريخ توقيع اتفاقية الانتقال.
وتابع : بالإضافة لذلك فإن مثل هذا الشرط يمس مبدأ المنافسة ويحد من حرية اللاعب كما يمس حقوقه الشخصية وهي من المسائل المقدسة بالنسبة للفيفا، علاوة على ذلك فإن الاحتجاج على أهلية المشاركة يكون بالاهتمام على مخالفة اللوائح وليس مخالفة مثل هذه البنود التعاقدية