نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفارة في إندونيسيا توضح إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها

منذ ساعة
2058
السفارة في إندونيسيا توضح إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها

علي القحطاني (صدى):
أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وأشارت السفارة إلى ان ذلك عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وذكرت السفارة في بيان لها أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكلات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها.

وتضمنت الإجراءات : الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وتطبيق حجر صحيي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية وعمل فحص كرورنا مرتين على الأقل حيث يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية"

 

إندونيسيا
الجوازات
السفارة في إندونيسيا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
الله اكبر يا ميسي لاعب اقل من عادي بس اخذ هالة اعلامية
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ***
فش🐡
ماشاءالله تبارك الرحمن 😍 بجد يحظ زوجها
فهد آل قنيعير
لاحوووووول على كذا بيرتفع البنزين عندنه الله يستر
الملل
هذي اية في القران ماهي حكمة اللهم اني صايم اجل ضاع نادي الاهلي نزل درجة الاولي

أخر الأخبار

وزارة المالية: واصلنا الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لاستضافة المزيد من المعتمرين (فيديو)
وزارة المالية: واصلنا الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لاستضافة المزيد من المعتمرين (فيديو)
منذ 15 دقيقة 1313
صور تجسسية تكشف عن تويوتا لاند كروزر
صور تجسسية تكشف عن تويوتا لاند كروزر
منذ 25 دقيقة 1420
وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات
وزير الموارد البشرية: التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يساهم في رفع كفاءة الخدمات
منذ 31 دقيقة 1454
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 35 دقيقة 1640
امرأة تُفاجأ بوضعها 9 أطفال بدلًا من 7 توائم
امرأة تُفاجأ بوضعها 9 أطفال بدلًا من 7 توائم
منذ 45 دقيقة 654
"السعودية للكهرباء" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021
"السعودية للكهرباء" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2021
منذ ساعة 1733
قانوني: الاحتجاج على مشاركة الحمدان أمام الشباب باطل
قانوني: الاحتجاج على مشاركة الحمدان أمام الشباب باطل
منذ ساعة 1907
تراجع أسعار الذهب في المملكة
تراجع أسعار الذهب في المملكة
منذ ساعة 1692
نصائح للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني
نصائح للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني
منذ ساعة 1369
أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال في الموسم المقبل
أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال في الموسم المقبل
منذ ساعة 2166