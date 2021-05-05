ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي؛ ما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس/آذار.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين نحو اثنين في المئة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.