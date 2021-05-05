نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

منذ 13 دقيقة
1238
ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي؛ ما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا بما يعادل 0.7 في المئة إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0440 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس/آذار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين نحو اثنين في المئة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

المملكة
النفط
أسعار النفط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
¥ ولد نجد ¥
هذا الزوج جاهل بتعاليم وتوجيهات دينه الذي يرفض تفضيل الذكور على الإناث ويجب على الاباء الرضا بما قسمه الله لهم من الأولاد، ويحث على...
A.awad
الأعــراب ؟؟؟؟؟؟
فش🐡
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل هذا ظلم محض هذه الزوجه الخبيثه مكرت بزوجها واحتالت نعم احتالت عليه...
فش🐡
عادةً عندما تحدث هذه الظاهرة الصبيانيه الغبيه هي بسبب ان المريض قد يكون شخص فقير أو بلا هوية معروفة إجتماعياً مثل الأثرياء والمشاهير

أخر الأخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
منذ 13 دقيقة 1242
بالفيديو.. إصابة امرأة وطفل إثر هجوم ذئب عليهما في تبوك
بالفيديو.. إصابة امرأة وطفل إثر هجوم ذئب عليهما في تبوك
منذ 34 دقيقة 1823
سارة الودعاني تكتشف جنس مواليد صديقاتها بطريقة طريفة
سارة الودعاني تكتشف جنس مواليد صديقاتها بطريقة طريفة
منذ 43 دقيقة 780
وزارة الدفاع تعلن عن نتائج القبول في التجنيد الموحد
وزارة الدفاع تعلن عن نتائج القبول في التجنيد الموحد
منذ 54 دقيقة 2012
ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منذ ساعة 1736
بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
منذ ساعة 1945
عدنان جستنية : كيف تم قبول استقالة رئيس الأهلي السابق مؤمنه
عدنان جستنية : كيف تم قبول استقالة رئيس الأهلي السابق مؤمنه
منذ ساعة 397
نواف الهويمل : سامي الجابر لاعب مؤثر والنجم الأول على مستوى آسيا
نواف الهويمل : سامي الجابر لاعب مؤثر والنجم الأول على مستوى آسيا
منذ ساعة 276
صورة جميلة لمجموعة من الأطفال في مناسبة عائلية قديما
صورة جميلة لمجموعة من الأطفال في مناسبة عائلية قديما
منذ ساعة 861
الجدة ماري.. مسنة تتحدى عمرها وتصبح بطلة دولية في رفع الأثقال
الجدة ماري.. مسنة تتحدى عمرها وتصبح بطلة دولية في رفع الأثقال
منذ ساعة 407