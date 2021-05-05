نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ ساعة
1734
ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (84) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه جرى تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الحطب المحلي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
¥ ولد نجد ¥
هذا الزوج جاهل بتعاليم وتوجيهات دينه الذي يرفض تفضيل الذكور على الإناث ويجب على الاباء الرضا بما قسمه الله لهم من الأولاد، ويحث على...
A.awad
الأعــراب ؟؟؟؟؟؟
فش🐡
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل هذا ظلم محض هذه الزوجه الخبيثه مكرت بزوجها واحتالت نعم احتالت عليه...
فش🐡
عادةً عندما تحدث هذه الظاهرة الصبيانيه الغبيه هي بسبب ان المريض قد يكون شخص فقير أو بلا هوية معروفة إجتماعياً مثل الأثرياء والمشاهير

أخر الأخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية
منذ 13 دقيقة 1233
بالفيديو.. إصابة امرأة وطفل إثر هجوم ذئب عليهما في تبوك
بالفيديو.. إصابة امرأة وطفل إثر هجوم ذئب عليهما في تبوك
منذ 33 دقيقة 1821
سارة الودعاني تكتشف جنس مواليد صديقاتها بطريقة طريفة
سارة الودعاني تكتشف جنس مواليد صديقاتها بطريقة طريفة
منذ 43 دقيقة 773
وزارة الدفاع تعلن عن نتائج القبول في التجنيد الموحد
وزارة الدفاع تعلن عن نتائج القبول في التجنيد الموحد
منذ 53 دقيقة 2006
ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
ضبط 76 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منذ ساعة 1736
بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
منذ ساعة 1943
عدنان جستنية : كيف تم قبول استقالة رئيس الأهلي السابق مؤمنه
عدنان جستنية : كيف تم قبول استقالة رئيس الأهلي السابق مؤمنه
منذ ساعة 397
نواف الهويمل : سامي الجابر لاعب مؤثر والنجم الأول على مستوى آسيا
نواف الهويمل : سامي الجابر لاعب مؤثر والنجم الأول على مستوى آسيا
منذ ساعة 271
صورة جميلة لمجموعة من الأطفال في مناسبة عائلية قديما
صورة جميلة لمجموعة من الأطفال في مناسبة عائلية قديما
منذ ساعة 861
الجدة ماري.. مسنة تتحدى عمرها وتصبح بطلة دولية في رفع الأثقال
الجدة ماري.. مسنة تتحدى عمرها وتصبح بطلة دولية في رفع الأثقال
منذ ساعة 402