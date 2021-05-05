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الرياض ميدان الصفاة
منذ 55 دقيقة
541
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الدرجة المغناطيسية لا علاقة لها بالدرجة الرابطة في وحدات تمثيل درجة الثقل لوحدة العنصر، حيث الدرجة المغناطيسية تخص وحدة ثبات كتلة مجموع الذرات أما...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاستثنائي
المحامي هذا بصف النساء ماهو حق استشاره يجيب محامي كبير يرجع له حقه الدنيا صارت تخوف صار المال والطمع هو اللي حاصل الايام هذه...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على ام الدنيا وديني
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