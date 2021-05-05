بالصور..الحوثيون يتعاطون "القات" داخل المساجد في رمضان

فهمي محمد (صدى):
نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، صورا لميليشيات الحوثي الإرهابية، تكشف قيامهم بتحويل المساجد إلى مقار لتناول القات في المساء، خلال شهر رمضان.
وقال الإرياني: "تحولت المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التي تدعي زورا وبهتانا انها مسيرة قرآنية من دور للعبادة وقراءة القرآن الى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد الى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره الطائفية الدخيلة المستوردة من طهران".
وتابع: "ممارسات الحوثي امتداد لتاريخ حافل بتفجير المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وتحويلها لأوكار لترديد شعارات الكراهية للأديان والعالم، ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة الدخيلة على ثقافة بلدنا ومجتمعنا، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم، ومعتقلات للمناوئين، ومقار لتخزين الأسلحة والمتفجرات".