هورفات: مهمتي كانت تحفيز لاعبي النصر ونجحت فيها

نواف السالم (صدى):
صرح الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر السابق، بأنه نجح في مهمته مع الفريق، موضحا أن الفريق لم يكن جاهزاً لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وقال هورفات خلال برنامج "في المرمى": "كانت مهمتي تحفيز اللاعبين عندما استلمت تدريب النادي وهو في المركز الخامس عشر، وكذلك تحسين المركز".
وأضاف: " تقدم الفريق في الترتيب وهو ما كانت إدارة النادي تبحث عنه، وأعتقد أنني نجحت في مهمتي".
وتابع: "لم أكن سعيداً بتوقيت إقامة مباراة الفيصلي بنصف نهائي كأس الملك، فالفريق الخصم كان جاهزاً، بينما بدأنا نحن الاستعداد بغياب عدد من اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب السعودي الذين انضموا قبلها بيومين".