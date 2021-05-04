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منها القيادية.."عبدالله البريدي" يكشف أبرز سمات الشخصية القصيمية

منذ ساعة
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منها القيادية.."عبدالله البريدي" يكشف أبرز سمات الشخصية القصيمية

نايف السالم (صدى):
كشف أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم، عبد الله البريدي، عن أبرز السمات التي تتحلى بها الشخصية القصيمية.

وقال البريدي خلال برنامج "الليوان": "هناك سمات موجودة في قاع الشخصية القصيمية، منها النزعة التجارية، المثابرة، القيادية، الجدية، الاجتماعية، الاعتدادية، ثقة بالذات، سعة الأفق، القدرات الذهنية العالية".

وعن التدين في الشخصية القصيمية، قال البريدي: "التدين صفة أساسية في الشخصية السعودية عامة، لكن هناك مناطق ربطت بها مسألة التدين بشكل أكبر من أخرى، وهناك صورة نمطية عن القصيم بأن هناك تدين متزمت".

وأوضح البريدي أن هناك دراسة كشفت أن التدين المعتدل في الشخصية القصيمية تبلغ نسبته 34% ، والتدين الشكلي 41% ، والتدين المتزمت 21%، بينما غير المتدين 3% .

القصيم
جامعة القصيم
عبدالله البريدي

التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 127
منذ 33 دقيقة
ما صدقت

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