النفيعي: عودتي لرئاسة الأهلي "واجب علي"

طلال الغامدي (صدى):
صرح ماجد النفيعي رئيس الأهلي، بأن عودته لرئاسة النادي من جديد واجب عليه، بعد مطالبة الجماهير بعودته.
وقال النفيعي لبرنامج "في المرمى": مطالبة جمهور الأهلي بعودتي كان واجباً علي تلبيته رغم صعوبة المهمة، هناك تعطش جماهيري للبطولات".
وأضاف: "نتمنى أن يسعفنا الوقت للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنادي وحل المديونيات التي يعاني منها الأهلي".
وأشار النفيعي إلى أنه سيدرس كافة التفاصيل المتعلقة بالنادي قبل اتخاذ أية قرارات.
يذكر أن النفيعي فاز أمس الثلاثاء، برئاسة النادي الأهلي لأربعة أعوام مقبلة، متغلبا على منافسه زياد اليوسف.