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النفيعي: عودتي لرئاسة الأهلي "واجب علي"

منذ 29 دقيقة
1463
النفيعي: عودتي لرئاسة الأهلي "واجب علي"

طلال الغامدي (صدى):
صرح ماجد النفيعي رئيس الأهلي، بأن عودته لرئاسة النادي من جديد واجب عليه، بعد مطالبة الجماهير بعودته.

وقال النفيعي لبرنامج "في المرمى": مطالبة جمهور الأهلي بعودتي كان واجباً علي تلبيته رغم صعوبة المهمة، هناك تعطش جماهيري للبطولات".

وأضاف: "نتمنى أن يسعفنا الوقت للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنادي وحل المديونيات التي يعاني منها الأهلي".

وأشار النفيعي إلى أنه سيدرس كافة التفاصيل المتعلقة بالنادي قبل اتخاذ أية قرارات.

يذكر أن النفيعي فاز أمس الثلاثاء، برئاسة النادي الأهلي لأربعة أعوام مقبلة، متغلبا على منافسه زياد اليوسف.

الاهلي
النفيعي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زوجته نصابه محتاله ، ومن حقه ان يسترجع حلاله الذي اخذته من دون حق ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب و لا يهمك
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ مليكنا : سلمان رمز المعالي و قلوب العرب بحبه كسبها✍️ و شعبه السعودي مكرمه و الخساير...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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