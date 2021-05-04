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بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها

منذ 34 دقيقة
1505
بالفيديو.. "الأمن العام" يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية.

ومن أبرز الجرائم التي ذكرها المقطع، القبض على 3 مواطنين من ارباب السوابق ارتكبوا 6 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر قدرت قيمة المسروقات ب 550 ألف ريال.

كما تم القبض على مقيم حاول إخفاء امراة مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء.

إضافة إلى القبض على مواطن حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الاي ساهر واتلافها بالجوف.

وتم القبض على مواطنين اثنين ارتكبا سرقة 9 مركبات من عدة مواقع مختلفة، إضافة إلى القبض على 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم تمثبت في سرقة المنازل والاستيلاء على ممتلكاتها.

رفحاء
الامن العام
الجرائم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زوجته نصابه محتاله ، ومن حقه ان يسترجع حلاله الذي اخذته من دون حق ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب و لا يهمك
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ مليكنا : سلمان رمز المعالي و قلوب العرب بحبه كسبها✍️ و شعبه السعودي مكرمه و الخساير...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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