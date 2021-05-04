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مواطنة تخلع زوجها بعد الاستيلاء على 400 ألف ريال منه

منذ ساعة
2825
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مواطنة تخلع زوجها بعد الاستيلاء على 400 ألف ريال منه

عادل الحربي (صدى):
اتهم مواطن خمسيني زوجته بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ 400 ألف ريال بحجة إدخالها في مشروع.

وأوضح الزوج في دعواه أنه قام بتحويل المبلغ لها وبعد مرور شهر أصبحت تصنع المشاكل بينهما ومن ثم رفعت قضية خلع ضده.

وأشار إلى أنه عند سؤالها عن المشروع أصبحت تتهرب منه بحجج غير مقنعة، ومن ثم طلبت الطلاق، وبرفض تطليقها رفعت قضية خلع عليه موضحا أنه يريد استرجاع ماله، بحسب الوطن.

ومن جانهب أكد المحامي صالح الغامدي أنه في حالة قيام شخص، بإعطاء مال لآخر برضاء منه، ولم يكن دينا فلا يحق له المطالبة باستراجعه.

المملكة
احتيال
استيلاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49399
منذ 49 دقيقة
من قال لك انه لا يحق له استرجاع ماله يا حضرة المحامي المحترم ؟ الشغله فيها نصب واحتيال على الزوج المسكين
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5437
منذ 22 دقيقة
ولية مايحق لة ....الدعوى فوضة؟.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127617
منذ 4 دقائق
زوجته نصابه محتاله ، ومن حقه ان يسترجع حلاله الذي اخذته من دون حق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زوجته نصابه محتاله ، ومن حقه ان يسترجع حلاله الذي اخذته من دون حق ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب و لا يهمك
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍️🇸🇦✍️ مليكنا : سلمان رمز المعالي و قلوب العرب بحبه كسبها✍️ و شعبه السعودي مكرمه و الخساير...
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير

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