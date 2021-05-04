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دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة وتعيين "الجدعان" رئيسًا لها

منذ 41 دقيقة
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دمج هيئتي "الزكاة والدخل" و"الجمارك" في هيئة واحدة وتعيين "الجدعان" رئيسًا لها

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقدم وزير المالية، محمد الجدعان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج الهيئتين.

وأكد الوزير أن قرار الدمج يأتي لتعزيز الجانب الأمني وتسهيل الإجراءات وتيسير التجارة، من خلال رفع مستوى التكامل بين الجهتين وتطوير منصة موحدة توفر الوقت والتكلفة على العملاء، بما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة ويجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 126
منذ 31 دقيقة
عز الله فلسنا

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أحدث التعليقات

صراحه
عز الله فلسنا
صراحه
اولهم انت يا السليمان
صراحه
والله الفرق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل هذي المقاطع في التاك توك ياصدي مالكم مراسلين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل هذي المقاطع في التاك توك ياصدي مالكم مراسلين

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