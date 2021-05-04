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وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي

منذ 21 دقيقة
1574
وزير العدل يوجه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده على مخطط تنظيمي

الرياض (صدى):
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظراً لاستناده على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

وذكرت الوزار أن هذا التوجيه يأتي بعد فحص أساس الصك والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.

ولفتت إلى أن قرر وزير العدل برفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقاً لما قضى به الأمر الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء.

العدل
صك عقاري
مخطط تنظيمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

Omair
الاحتجاج مرفوض لانه دوليا ممنوع غير مقبول
اجلس في بيتك
بعض الناس طبل وياحبهم للتطبيل وسلامتكم
عدو الخونة
الملل يقولون اهلنا يموت العير ولا يموت ضراطه شهادتك ايضا وتلميعك لسلطان الدعارة واللواط والمجون والخمور وكل الفجور مكتوبة ايضا تحسب لما تغير معرفاتك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ويا ذي القصه البرامج كثيره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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