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4 نصائح لحمايتك من النصب والاحتيال عند التسوق في المتاجر الإلكترونية

منذ ساعة
1606
4 نصائح لحمايتك من النصب والاحتيال عند التسوق في المتاجر الإلكترونية

الرياض (صدى):
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصائح لحماية الراغبين في التسوق عبر المتاجر الإلكترونية من عمليات النصب والاحتيال.

ودعا المركز إلى تجنب المتاجر المجهولة، والتي لا تتضمن طريقة تواصل واضحة، أو رقم سجل تجاري، منوهاً بإمكانية التحقق من موثوقية المتجر من خلال خدمات وزارة التجارة الممثلة في خدمتي "معروف"، وخدمة "وصول".

ولفت إلى أن خدمة "معروف" توفر للمتسوق تصور عن جودة المتجر، وآراء العملاء، أما خدمة "وصول" فتمكن المتسوق من البحث باسم المنشأة أو برقم السجل التجاري.

وناشد المركز بالإبلاغ عن أي مخالفات في المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، كما دعا من تعرض للنصب والاحتيال من أي متجر مجهول إلى تقديم بلاغ عن طريق "تطبيق كلنا أمن".

التسوق
النصب والاحتيال
المتاجر الإلكترونية
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

التعليقات

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أحدث التعليقات

Omair
الاحتجاج مرفوض لانه دوليا ممنوع غير مقبول
اجلس في بيتك
بعض الناس طبل وياحبهم للتطبيل وسلامتكم
عدو الخونة
الملل يقولون اهلنا يموت العير ولا يموت ضراطه شهادتك ايضا وتلميعك لسلطان الدعارة واللواط والمجون والخمور وكل الفجور مكتوبة ايضا تحسب لما تغير معرفاتك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ويا ذي القصه البرامج كثيره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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