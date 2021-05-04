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بالفيديو .. "النقل" تعلن غلق جسر الخليج وتوضح الطرق البديلة

منذ ساعة
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بالفيديو .. "النقل" تعلن غلق جسر الخليج وتوضح الطرق البديلة

الرياض (صدى):
تنفذ وزارة النقل إغلاقا مرورياً كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، ويستمر لمدة ثمانية أيام اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها.

وستقوم الوزارة بتغير فواصل للتمدد للجسر بطول 92 متر، وهي فواصل ميكانيكية تم تصنيعها بشكل خاص لهذا الجسر كونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم، كما ستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

ويشمل إغلاق الجسر خمسة محاور رئيسية، كما سيتم القيام بأجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري، ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة - مكة على أن يسلك القادم طريق الملك عبد الله باتجاه الشمال.

ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب  جسر عبد الله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقا إلى طريق مكة، ويستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب، كما يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبد العزيز – مكة (ميدان النقل) أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبد العزيز ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي.

وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق الإدارة العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الاحساء – مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

المرور
وزارة النقل
جسر الخليج

التعليقات

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أحدث التعليقات

Omair
الاحتجاج مرفوض لانه دوليا ممنوع غير مقبول
اجلس في بيتك
بعض الناس طبل وياحبهم للتطبيل وسلامتكم
عدو الخونة
الملل يقولون اهلنا يموت العير ولا يموت ضراطه شهادتك ايضا وتلميعك لسلطان الدعارة واللواط والمجون والخمور وكل الفجور مكتوبة ايضا تحسب لما تغير معرفاتك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ويا ذي القصه البرامج كثيره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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