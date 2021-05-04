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جستنيه : مبروك مقدمًا لـ "ماجد النفيعي" رئيسًا للأهلي

منذ ساعة
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جستنيه : مبروك مقدمًا لـ "ماجد النفيعي" رئيسًا للأهلي

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي ستشهدها الجمعية العمومية، مساء اليوم، بقاعة الأمير بدر بن فهد بمقر النادي.

وكتب جستنيه على حسابه بموقع تويتر:" مبروك مقدماً ماجد النفيعي رئيساً للاهلي، معلومة وصلتني للتو حول المرشح الثاني الذي لاول مرة نسمع ونعرف عن ميوله اهلاوي حيث علمت”والله اعلم”ان ميوله الحقيقي هلالي".

وتابع في التغريدة:"لا استطع أن أؤكد صحة هذه المعلومة أو أنفيها ولكن ظهور اسمه المفاجيء كأهلاوي يجعل هذه المعلومة قابلة لكل الاحتمالات".

يذكر أن الجمعية العمومية ستشهد حضور المرشحان ماجد النفيعي وزياد اليوسف، برفقة أعضاء مجلسي إدارتهما خلال الانتخابات في الجمعية العمومية.

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عدنان جستنيه
نادي الأهلي
الجمعية العمومية
ماجد النفيعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

Omair
الاحتجاج مرفوض لانه دوليا ممنوع غير مقبول
اجلس في بيتك
بعض الناس طبل وياحبهم للتطبيل وسلامتكم
عدو الخونة
الملل يقولون اهلنا يموت العير ولا يموت ضراطه شهادتك ايضا وتلميعك لسلطان الدعارة واللواط والمجون والخمور وكل الفجور مكتوبة ايضا تحسب لما تغير معرفاتك...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ويا ذي القصه البرامج كثيره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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