جستنيه : مبروك مقدمًا لـ "ماجد النفيعي" رئيسًا للأهلي

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي ستشهدها الجمعية العمومية، مساء اليوم، بقاعة الأمير بدر بن فهد بمقر النادي.
وكتب جستنيه على حسابه بموقع تويتر:" مبروك مقدماً ماجد النفيعي رئيساً للاهلي، معلومة وصلتني للتو حول المرشح الثاني الذي لاول مرة نسمع ونعرف عن ميوله اهلاوي حيث علمت”والله اعلم”ان ميوله الحقيقي هلالي".
وتابع في التغريدة:"لا استطع أن أؤكد صحة هذه المعلومة أو أنفيها ولكن ظهور اسمه المفاجيء كأهلاوي يجعل هذه المعلومة قابلة لكل الاحتمالات".
يذكر أن الجمعية العمومية ستشهد حضور المرشحان ماجد النفيعي وزياد اليوسف، برفقة أعضاء مجلسي إدارتهما خلال الانتخابات في الجمعية العمومية.
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