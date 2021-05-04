نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مطار الملك خالد في رسالة للمواطنين: جاهزين

منذ 15 دقيقة
1484
مطار الملك خالد في رسالة للمواطنين: جاهزين

الرياض (صدى):
وجه مطار الملك خالد، مساء اليوم، رسالة إلى المواطنين، وذلك بالتزامن مع رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، اعتبارًا من 17 مايو الجاري.

وأكد المطار جاهزيته لانطلاق الرحلات الدولية، ليأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس من جاهزية واستعدادات المطارات في المملكة للتشغيل الدولي.

يذكر أن الهيئة نبهت أيضا على جميع المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشترطات البلد المقصود من خلال الناقل الجوي ، واتباع إرشادات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي.

أقرأ أيضا

توضيح مهم من الطيران المدني بشأن إجراءات السفر

مطار الملك خالد
الرحلات الدولية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
نظاماً هذه الحركة تعتبر مخالفة مرورية
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يرزق من يشاء بغير حساب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يرزق من يشاء بغير حساب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يرزق من يشاء بغير حساب
¥ ولد نجد ¥
تصرف مرفوض ماله داعي رجال في عمر ابوه يعامله معامله سيئة

أخر الأخبار

منصة "إحسان" تنفي وجود تطبيق لها على متاجر التطبيقات
منصة "إحسان" تنفي وجود تطبيق لها على متاجر التطبيقات
منذ دقيقتين 1074
مطار الملك خالد في رسالة للمواطنين: جاهزين
مطار الملك خالد في رسالة للمواطنين: جاهزين
منذ 15 دقيقة 1488
إيداع الدفعة الـ 42 من برنامج حساب المواطن بعد 6 أيام
إيداع الدفعة الـ 42 من برنامج حساب المواطن بعد 6 أيام
منذ 24 دقيقة 1595
إغلاق 12 مسجدًا مؤقتاً بعد رصد إصابات بكورونا بين المصلين
إغلاق 12 مسجدًا مؤقتاً بعد رصد إصابات بكورونا بين المصلين
منذ 26 دقيقة 1326
"هورفات" لنادي النصر : امنحو حسين عبد الغني حرية مطلقة لاتخاذ القرارات
"هورفات" لنادي النصر : امنحو حسين عبد الغني حرية مطلقة لاتخاذ القرارات
منذ 32 دقيقة 1604
مواطنة رايقة عند الاشارة
مواطنة رايقة عند الاشارة
منذ 38 دقيقة 382
عراك بين فيل ووحيد القرن
عراك بين فيل ووحيد القرن
منذ 38 دقيقة 373
هذي اللى بدايتها شر مع المولود الجديد
هذي اللى بدايتها شر مع المولود الجديد
منذ 39 دقيقة 322
" الحج والعمرة ": يتم إصدار تصريح عمرة واحد فقط في رمضان
" الحج والعمرة ": يتم إصدار تصريح عمرة واحد فقط في رمضان
منذ 44 دقيقة 1489
آخر كواليس انتخابات الأهلي قبل انطلاق الجمعية العمومية
آخر كواليس انتخابات الأهلي قبل انطلاق الجمعية العمومية
منذ 55 دقيقة 1633