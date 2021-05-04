بالفيديو.. "الشقيري" يتبرع لشراء سيارة فان لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

علي القحطاني (صدى):
تحدث الإعلامي أحمد الشقيري "الوقف" وما يمكن أن يساهم به في تقدم المجتمع وتوفير الرعاية للمحتاجين.
وتناول "الشقيري" ببرنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي"، مشروع "رفقتي" الذي يوفر المواصلات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ويتم وقف "سيارة" من أجل التبرع لتوفير مواصلات لذوي الإعاقة وكبار السن، وتبرع "الشقيري" من خلال التطبيق لشراء سيارة "فان" لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تحدث عن أقدم البيوت الوقف الأغرب لـ "رجل" يمتلك بيتًا ويدفع فيه إيجار، فهو من أقدم البيوت حيث قام صاحبه بوقف المكتبة وما فيها.
وأضاف: :صار كل ما حد يشتري البيت لا يملك المكتبة لازم يدفع عليها الايجار تذهب ريعها إلى الوقف".