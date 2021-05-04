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بالفيديو .. وزير السياحة اليوناني يوجه رسالة لمواطني المملكة الراغبين في السفر

منذ ساعة
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بالفيديو .. وزير السياحة اليوناني يوجه رسالة لمواطني المملكة الراغبين في السفر

أثينا (صدى):
قال وزير السياحة اليونانى، هارى ثيوخارى، إن بلاده تسمح للسياح ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو لديهم فحوصات سلبية بالدخول فيها.

وأضاف، خلال حديثه لقناة "العربية"، أنه ألتقي بوزير السياحة، أحمد الخطيب، وأجرى معه عدةمناقشات، مؤكدًا أنه جارى العمل مع المملكة بشأن إصدار وثيقة اللقاحات.

ووجه وزير السياحة اليوناني رسالة للسياح السعوديين،موضحًا أنهم يستهدفون راحة السياح بشكل عامة، داعياً الراغبين في السفر لبلاده بالالتزام بارتداء الكمامات، وكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

السياحة
كورونا
اليونان
أحمد الخطيب
وزير السياحة اليونانى
هارى ثيوخارى

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9642
منذ ساعة
الله كريم

يا د محمد ماجد بخش

عسى الله بحوله وقوته ينصفك

من ظلم السنين ال١٨

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