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بالفيديو .. صفات تميز بها الشيخ "العثيمين" ورد فعله من طالب كتب له قصيدة تُمجده

منذ 35 دقيقة
1485
بالفيديو .. صفات تميز بها الشيخ "العثيمين" ورد فعله من طالب كتب له قصيدة تُمجده

الرياض (صدى):
سرد أبناء الشيخ محمد بن صالح العثيمين الصفات التي اتسم بها والدهم، وكذلك بعض القصص والمواقف المتعلقة به.

وذكر عبدالله العثيمين أنه أحد الطلاب قال قصيدة ثناء لوالده لكن الأخير لم استنكر ذلك، وطلب من الطالب ألا يكمل قصيدته، مؤكدًا أنه يرفض أي قصيدة تمجد لشخصه.

وسرد نجل الشيخ الراحل "عبد الرحيم"، أن والده أصيب بالإنفلونزافأثرت على صوته، فاقترح على والده بتأجيل الدرس الذي كان يقدمه بعد صلاة الفجر حفاظا على صحته، لكن والده رفض ذلك وقال له بأنه لن يسكت على العلم حتى ينقطع صوته تماما.

وأكد أبناء الشيخ الراحل أن والدهم كان بسيطًا ومتواضعًا، وشديد الاهتمام بتنظيم وقته.

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عبدالله العثيمين
عبد الرحيم العثيمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
موضوع مخيف .
ابوبدر
كل الاندية عندها مشاكل واي لاعب يطلع من نادي عليه ان يحترم فترة تعاقده مع ناديه واذا له شيء كان وقتها طالب بحقه ولا...
سلطان
لا بد من اخذ الجزاء الرادع بسجن طويل الأمد وغرامة باهضة يستحقون هؤلأ همجية
دكتور رايق بن فايق
عجوز ابليس
ناموس
ياويل حالي الجامعة ما كانت كذا

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