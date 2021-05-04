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تركي الدخيل يسرد تفاصيل مؤثرة لبكاء الشيخ زايد حينما تذكر والدته

منذ ساعة
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تركي الدخيل يسرد تفاصيل مؤثرة لبكاء الشيخ زايد حينما تذكر والدته

الرياض (صدى):
سرد سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، موقفا مؤثرا يوضح تعلق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بوالدته، الشيخة سلامة بنت بطي، لافتًا إلى أنه كان يقضي وقتا مع ندمائه ذات يوم، وبينما هو مستغرق في التفكير، فرّت دمعة على خده، دون أن يشعر، أو يتنبه أنه ليس وحيداً في مجلسه ذاك.

وأوضح تركي الدخيل، في مقال له، أنه وسط إحساس الجلوس بالحرج من الموقف ومن سؤاله عن سبب عبراته، فوجئوا بتنبه الشيخ زايد واعتدل في جلسته ومسح دمعته، ثم تبسم وحدثهم عن سبب البكاء.

وقال الشيخ زايد: "لقد بكيت عندما أحسست ونحن في لهيب الصيف، مستمتعين ببرد أجهزة التكييف، وتمنيت أن والدتي لحقت بهذا النعيم، الذي نعيشه"، لافتًا إلى أن أبرز المؤثرات في شخصيته هي والدته الشيخة سلامة، التي تولت مهام التربية، ونذرت نفسها لتربية أولادها، بعد وفاة الوالد الشيخ سلطان بن زايد.

وأشار إلى أن كان عمره آنذاك ثماني سنين، وهو ما جعل الشيخ زايد أصغر الأبناء وقتها يتعلق ويتأثر بها حتى وفاتها في 1970؛ حيث كانت والدته دائما مصدر إلهام وقوة لزايد وإخوته، ولم تكن تغيب عن خاطره، فكان كثير الثناء عليها، وذكرًا لأفضالها، حتى وفاته.

 

تركي الدخيل
الشيخ زايد
الشيخة سلامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
موضوع مخيف .
ابوبدر
كل الاندية عندها مشاكل واي لاعب يطلع من نادي عليه ان يحترم فترة تعاقده مع ناديه واذا له شيء كان وقتها طالب بحقه ولا...
سلطان
لا بد من اخذ الجزاء الرادع بسجن طويل الأمد وغرامة باهضة يستحقون هؤلأ همجية
دكتور رايق بن فايق
عجوز ابليس
ناموس
ياويل حالي الجامعة ما كانت كذا

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