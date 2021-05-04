واتساب يحظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل

وكالات (صدى):
حذر تطبيق واتسآب جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار.
وأكد واتساب على أنه سيبدأ حظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يقم بالموافقة على الشروط الجديدة المتعلقة بسياسة الخصوصية فى التطبيق، حيث أصبحت الموافقة شرطا أساسيا فى الوقت الحالى لمتابعة الدردشة.
وذكر أنه بداية من 15 مايو القادم لن يستطيع مستخدمو واتساب حول العالم من استخدام التطبيق بأى طريقة ممكنة إلا من خلال الموافقة على شروط سياسة الخصوصية، حيث سيقوم التطبيق بمنع المستخدم من الاستمرار نهائيا.
وأضافأن المستخدمون لفترة قصيرة سيتمكنوا من تلقي المكالمات والإشعارات ، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق، كما سيتم حذف الحسابات غير النشطة عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط.