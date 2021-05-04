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واتساب يحظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل

منذ 21 دقيقة
1566
واتساب يحظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل

وكالات (صدى):
حذر تطبيق واتسآب جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار.

وأكد واتساب على أنه سيبدأ حظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يقم بالموافقة على الشروط الجديدة المتعلقة بسياسة الخصوصية فى التطبيق، حيث أصبحت الموافقة شرطا أساسيا فى الوقت الحالى لمتابعة الدردشة.

وذكر أنه بداية من 15 مايو القادم لن يستطيع مستخدمو واتساب حول العالم من استخدام التطبيق بأى طريقة ممكنة إلا من خلال الموافقة على شروط سياسة الخصوصية، حيث سيقوم التطبيق بمنع المستخدم من الاستمرار نهائيا.

وأضافأن المستخدمون لفترة قصيرة سيتمكنوا من تلقي المكالمات والإشعارات ، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق، كما سيتم حذف الحسابات غير النشطة عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط.

واتساب
سياسة الخصوصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
موضوع مخيف .
ابوبدر
كل الاندية عندها مشاكل واي لاعب يطلع من نادي عليه ان يحترم فترة تعاقده مع ناديه واذا له شيء كان وقتها طالب بحقه ولا...
سلطان
لا بد من اخذ الجزاء الرادع بسجن طويل الأمد وغرامة باهضة يستحقون هؤلأ همجية
دكتور رايق بن فايق
عجوز ابليس
ناموس
ياويل حالي الجامعة ما كانت كذا

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