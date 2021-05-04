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بالفيديو..قصة شاب يتحدى الإعاقة ويحقق حلمه في مجال الإخراج والتصوير

منذ ساعة
1449
بالفيديو..قصة شاب يتحدى الإعاقة ويحقق حلمه في مجال الإخراج والتصوير

الرياض (صدى):
تمكن الشاب السعودي محمد السقا من تحدي إعاقته، ليبدأ رحلة نجاح جديدة ويحقيق حلمه في مجال الإخراج والتصوير.

وقال الشاب خلال برنامج " اليوم " إنه تعرض لحادث في عامه الثاني بالجامعة تسبب في بتر قدمه اليسرى، مما جعله يتوقف عن الدراسة لفترة.

وأضاف أنه أثناء تلك الفترة عمل في شركات عدة توظف ذوي الإعاقة لمدة سنتين وجمع مبلغ ليعود إلي دراسته الجامعية بالقاهرة.

وأشار محمد إلى أنه تمّكن من التفوق في دراسته وحاز مشروع تخرجه علي عدة جوائز وترشح لعدة مهرجانات.

وتابع : أخرج فيلم قصير مدته 5 دقائق يعتمد على تعبيرات الوجه للممثل، وأنه كان مخرج العمل والممثل أيضًا.

محمد السقا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
موضوع مخيف .
ابوبدر
كل الاندية عندها مشاكل واي لاعب يطلع من نادي عليه ان يحترم فترة تعاقده مع ناديه واذا له شيء كان وقتها طالب بحقه ولا...
سلطان
لا بد من اخذ الجزاء الرادع بسجن طويل الأمد وغرامة باهضة يستحقون هؤلأ همجية
دكتور رايق بن فايق
عجوز ابليس
ناموس
ياويل حالي الجامعة ما كانت كذا

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