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التجارة: 40% من قضايا التستر التجاري نساء

منذ ساعة
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التجارة: 40% من قضايا التستر التجاري نساء

الرياض (صدى):
ضبطت وزارة التجارة 1471 قضية تستر تجاري و تمت إحالتها إلى النيابة العامة منذ مطلع العام الماضي 2020م إلى الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وقالت وزارة التجارة أن نسبة القضايا المضبوطة لمخالفة نظام مكافحة التستر النسائية خلال الثلاثة الأعوام الماضية تصل إلى 40%، مشيرة إلى أن من أبرز الأنشطة المضبوطة على مستوى جميع المدن: نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية، بحسب العربية نت.

وأكدت وزارة التجارة أن لائحة نظام مكافحة التستر تعمل عل حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر، و ستسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو.

وزارة التجارة
نساء
التستر التجاري

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سعيد الهلالي
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