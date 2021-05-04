النصر يستقر على اللاعب الآجنبي الذي سيرحل لضم مشاريبوف

ماجد محمد (صدى):
استقرت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر على اللاعب الأجنبي الذي سيرحل بداية من الموسم المقبل، من أجل فتح الباب أمام تسجيل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، بحسب تقارير صحافية.
وذكرت تقارير، أن إدارة النصر تعمل على التخلص من الكوري الجنوبي كيم جين سو، على الرغم من بقاء عام في عقده مع الفريق، حيث تنوي تسجيل جلال الدين مشاريبوف بدلاً منه.
وتعاقد النصر مع كيم جين سو بداية الموسم، لكنه فشل في تحقيق المستوى المأمول، كما تعرض لإصابة قوية مهدت الطريق للتفكير في رحيله، فيما يلعب مشاريبوف خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة، ضمن صفوف نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ومن المقرر عودته للنصر بداية من الموسم المقبل.