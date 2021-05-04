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أبل تصدر تحديثا لإصلاح ثغرة خطيرة

منذ ساعة
1668
أبل تصدر تحديثا لإصلاح ثغرة خطيرة

وكالات (صدى):
أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديثات لأنظمة تشغيلها "آي أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"آيباد أو إس"، لإصلاح ثغرة "ويب كايت" الأخطر.

وأوضحت الشركة أن التحديثات المطروحة تقدم مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق الأجهزة من قبل هاكرز، مشيرة إلى أن التحديث يحل مشاكل تضرر الذاكرة، وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية "رام".

وأكدت "أبل" على ضرورة تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن، مبينة أن التحديث سيجعل أي محاولة لاستغلال أصحاب الاجهزة أمراً مستحيلاً.

أمريكا
أبل
ثغرة خطيرة
أيفون

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا لطيف ألطف . من غرام السياسة إلى سياسة الغرام
د محمد ماجد بخش
تداخل المزضوع مع آخر
رااايق
أييييه الدنيا أصبحت خراب *** كان هناك رجال توقف على أشنابها الصقور *** واللحين يوجد مسمى رجال ليس لها أشناب وأذا لها أشناب ***!!!!...
فهد بن فايز الشهري
ألف مبروك يابو ناصر تستاهل كل خير
واضح*** وصريح***
طاح البيت، وإنحاش القطو،فعل ماضي مبني على السكون والسقوط والنحشة.

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