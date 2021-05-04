أبل تصدر تحديثا لإصلاح ثغرة خطيرة

وكالات (صدى):
أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديثات لأنظمة تشغيلها "آي أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"آيباد أو إس"، لإصلاح ثغرة "ويب كايت" الأخطر.
وأوضحت الشركة أن التحديثات المطروحة تقدم مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق الأجهزة من قبل هاكرز، مشيرة إلى أن التحديث يحل مشاكل تضرر الذاكرة، وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية "رام".
وأكدت "أبل" على ضرورة تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن، مبينة أن التحديث سيجعل أي محاولة لاستغلال أصحاب الاجهزة أمراً مستحيلاً.