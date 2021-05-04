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الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم

منذ 47 دقيقة
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الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم

واشنطن (صدى):
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ577500 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.470.823.

واحتلت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ408622 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 14.779.529، وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 218959، وإجمالي إصابات 19.925.604.

وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ217345، وإجمالي إصابات 2.349.900، وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127797، وإجمالي إصابات 4.437.505.

في حين جاءت إيطاليا في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 121433 وإجمالي إصابات 4.050.708، وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 109341، وإجمالي إصابات 4.776.844.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 105291 وإجمالي إصابات 5.717.160، وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 83362، وإجمالي إصابات 3.438.186، وفي المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78293، وإجمالي إصابات 3.540.430.

البرازيل
كورونا
الولايات المتحدة
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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