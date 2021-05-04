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بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة للراغبين في السفر الدولي

منذ ساعة
1846
بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة للراغبين في السفر الدولي

الرياض (صدى):
أوضح دكتور وليد البديوي استشاري طب الأسرة أبرز نصائح للراغبين في السفر الدولي مع قرب موعد تعليق السفر.

قال الاستشاري يجب الحذر والإلتزام بالتعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المسافر لابد أن يكون على علم باشتراطات الدولة التي سيتوجه إليها، كما يجب التباعد عن أي شخص يظهر عليه علامات المرض

وتابع "عدم محاولة لمس السلالم الكهربائية عند الصعود ، وعدم إستخدام باطن اليد في الضغط على المصعد لأنه يمكن أن يضع الشخص يده على وجهه وتنتقل العدوى فالأفضل استخدام ظاهر اليد".

وأكد على ضرورة استخدام المسافر الأسطح الأقل ملامسة للجسم وإرتداء الكمامة وتجنب لمس العين والفم والأنف،وتنظيف اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون او الكحول".

وزارة الصحة
السفر الدولي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا لطيف ألطف . من غرام السياسة إلى سياسة الغرام
د محمد ماجد بخش
تداخل المزضوع مع آخر
رااايق
أييييه الدنيا أصبحت خراب *** كان هناك رجال توقف على أشنابها الصقور *** واللحين يوجد مسمى رجال ليس لها أشناب وأذا لها أشناب ***!!!!...
فهد بن فايز الشهري
ألف مبروك يابو ناصر تستاهل كل خير
واضح*** وصريح***
طاح البيت، وإنحاش القطو،فعل ماضي مبني على السكون والسقوط والنحشة.

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