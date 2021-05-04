سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عمان، عن تمديد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا.
وقررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، تمديد تعليق الدخول للقادمين من السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وبنغلادش، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الأيام الـ14 السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.
وأكدت اللجنة على إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الأيام الـ14 السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقاً تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الجمعة 7 مايو 2021 حتى إشعارٍ آخر.
وأوضحت اللجنة، أنه يستثنى مما ورد أعلاه، المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة، فيما يأتي ذلك ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا في السلطنة، حيث كانت اللجنة العليا أعلنت، يوم الأحد الماضي، عدم إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام.