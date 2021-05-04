نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر

منذ ساعة
1976
سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عمان، عن تمديد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، تمديد تعليق الدخول للقادمين من السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وبنغلادش، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الأيام الـ14 السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

وأكدت اللجنة على إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الأيام الـ14 السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقاً تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الجمعة 7 مايو 2021 حتى إشعارٍ آخر.

وأوضحت اللجنة، أنه يستثنى مما ورد أعلاه، المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة، فيما يأتي ذلك ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا في السلطنة، حيث كانت اللجنة العليا أعلنت، يوم الأحد الماضي، عدم إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام.

 

سلطنة عمان
فيروس كورونا
تعليق السفر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وقعت على الصورة بكلمة " ملاك حقيقي " يا الله ترحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
ممكن تكون عملية استخباراتية ناعمة
tiger
ضحكو عليه اصحاب البرستدد وقالو له صرح بعد ما رئيسهم الخبل البلطان اكل خابور وتوقف له شهرين وغرامة رجع يدور على اي شي يسئ...
د محمد ماجد بخش
" اللعبة الكبرى " من يكسب من ! من يختبيء وراء من ! من يخدع من ! من يناور من ؟ من يهادن من...
د محمد ماجد بخش
الحياة والأمل

أخر الأخبار

"التجارة" تستدعي 523 مركبة بسبب عيوب في الإطارات
"التجارة" تستدعي 523 مركبة بسبب عيوب في الإطارات
منذ 22 دقيقة 1499
‏حالات تسجيل مشترك في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده
‏حالات تسجيل مشترك في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده
منذ 43 دقيقة 1795
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم
منذ 47 دقيقة 1735
بالفيديو.. رجل يمنع 3 لصوص من سرقة سيارته بـ "مسدس الوقود"
بالفيديو.. رجل يمنع 3 لصوص من سرقة سيارته بـ "مسدس الوقود"
منذ 52 دقيقة 666
الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض
الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض
منذ 57 دقيقة 2174
فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة
فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة
منذ ساعة 1940
سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر
سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر
منذ ساعة 1978
"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
منذ ساعة 1664
مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق
مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق
منذ ساعة 1975
مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوافق 13 مايو في معظم دول العالم
مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوافق 13 مايو في معظم دول العالم
منذ ساعة 2145