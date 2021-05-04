مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق

ماجد محمد (صدى):
تحدث المدرب البرتغالي، فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد عن وضع الفريق والطريقة التي كان يريد اللعب بها غير أن عناصر الفريق لم تمكنه من تنفيذ خطته.
أوضح كاريلو أنه كان يرغب في بداية الأمر عندما قدم للاتحاد اللعب بطريقة 4- 3- 3 لكن العناصر المتوفرة لم تساعده، ما أضطر إلى تغيير الطريقة إلى 4 -2 -4 وتعديلها إلى 4- 2- 3- 1.
وأشار إلى أنه يريد ضم لاعبين يتمتعون بشخصيات قيادية في وسط الملعب ويتحكمون بسير اللعب، مثل إيدينيلسون وسكاربا وكازاريس ونيفيز (جميعهم لاعبون برازيليون)، لافتًا إلى أنه يفكر في تغيير أسلوب لعب الاتحاد إلى 3 مدافعين حال ضم مدافعين سريعين.
وعن بعض المشاكل التي يعاني منها الفريق، لفت الانتباه إلى معاناة المهاجم الصربي ألكسندر بيريجوفيتش من مشاكل تكتيكية وبدنية لتنفيذ بعض الأفكار، وأنه يسعى لضم مهاجمين لديهم بعض صفات لوكاكو ولاوتارو مارتينيز مهاجمي إنتر ميلان.
ولفت إلى أن فريقه لا يستطيع اللعب بدفاع متقدم لعدم وجود لاعب سريع في العمق الدفاعي، متمنياً لعب كرة جميلة مثل برشلونة مع بيب جوارديولا، لكنه مدرب واقعي، إذ ليس لديه اللاعبون الذين يستطيعون القيام بذلك، مشبهًا الأمر بأن "يعطوك برتقال فقط ويطلبون منك عمل سلطة فواكه".