نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق

منذ ساعة
1970
مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق

ماجد محمد (صدى):
تحدث المدرب البرتغالي، فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد عن وضع الفريق والطريقة التي كان يريد اللعب بها غير أن عناصر الفريق لم تمكنه من تنفيذ خطته.

أوضح كاريلو أنه كان يرغب في بداية الأمر عندما قدم للاتحاد اللعب بطريقة 4- 3- 3 لكن العناصر المتوفرة لم تساعده، ما أضطر إلى تغيير الطريقة إلى 4 -2 -4 وتعديلها إلى 4- 2- 3- 1.

وأشار إلى أنه يريد ضم لاعبين يتمتعون بشخصيات قيادية في وسط الملعب ويتحكمون بسير اللعب، مثل إيدينيلسون وسكاربا وكازاريس ونيفيز (جميعهم لاعبون برازيليون)، لافتًا إلى أنه يفكر في تغيير أسلوب لعب الاتحاد إلى 3 مدافعين حال ضم مدافعين سريعين.

وعن بعض المشاكل التي يعاني منها الفريق، لفت الانتباه إلى معاناة المهاجم الصربي ألكسندر بيريجوفيتش من مشاكل تكتيكية وبدنية لتنفيذ بعض الأفكار، وأنه يسعى لضم مهاجمين لديهم بعض صفات لوكاكو ولاوتارو مارتينيز مهاجمي إنتر ميلان.

ولفت إلى أن فريقه لا يستطيع اللعب بدفاع متقدم لعدم وجود لاعب سريع في العمق الدفاعي، متمنياً لعب كرة جميلة مثل برشلونة مع بيب جوارديولا، لكنه مدرب واقعي، إذ ليس لديه اللاعبون الذين يستطيعون القيام بذلك، مشبهًا الأمر بأن "يعطوك برتقال فقط ويطلبون منك عمل سلطة فواكه".

الاتحاد
برشلونة
كاريلي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وقعت على الصورة بكلمة " ملاك حقيقي " يا الله ترحمنا برحمتك
د محمد ماجد بخش
ممكن تكون عملية استخباراتية ناعمة
tiger
ضحكو عليه اصحاب البرستدد وقالو له صرح بعد ما رئيسهم الخبل البلطان اكل خابور وتوقف له شهرين وغرامة رجع يدور على اي شي يسئ...
د محمد ماجد بخش
" اللعبة الكبرى " من يكسب من ! من يختبيء وراء من ! من يخدع من ! من يناور من ؟ من يهادن من...
د محمد ماجد بخش
الحياة والأمل

أخر الأخبار

"التجارة" تستدعي 523 مركبة بسبب عيوب في الإطارات
"التجارة" تستدعي 523 مركبة بسبب عيوب في الإطارات
منذ 22 دقيقة 1499
‏حالات تسجيل مشترك في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده
‏حالات تسجيل مشترك في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده
منذ 42 دقيقة 1795
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا بالعالم
منذ 47 دقيقة 1735
بالفيديو.. رجل يمنع 3 لصوص من سرقة سيارته بـ "مسدس الوقود"
بالفيديو.. رجل يمنع 3 لصوص من سرقة سيارته بـ "مسدس الوقود"
منذ 52 دقيقة 666
الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض
الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض
منذ 57 دقيقة 2174
فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة
فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة
منذ ساعة 1937
سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر
سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة حتى إشعار آخر
منذ ساعة 1973
"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف
منذ ساعة 1664
مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق
مدرب "الاتحاد" يتحدث عن مشاكل الفريق وطريقة اللعب التي يتمناها مع الفريق
منذ ساعة 1975
مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوافق 13 مايو في معظم دول العالم
مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوافق 13 مايو في معظم دول العالم
منذ ساعة 2145