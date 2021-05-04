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الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض

منذ 57 دقيقة
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الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض

بكين (صدى):
يعود جسم صاروخ صيني أطلقته بكين الخميس الماضي إلى الأرض في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد خروجه عن السيطرة .

وأوضحت وسائل إعلام أن الجسم الصاروخي يزن 21 طنا، وطوله 100 قدما من المتوقع سقوطه هو المنصة الأساسية لصاروخ لونغ مارش 5 بي، في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة هذه الأيام.

وأشارت نقلا عن عالم فلك أن الجسم الصاروخي إذا سقط من المدار فإنه قد يحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط.

وأكد أن معظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.

الصين
صاروخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9621
منذ 30 دقيقة
حدث هذا النوع من السقوط عشرات المرات عبر تأريخ الفضاء خيث سقطت أجزاء منفصلة أو كاملة عن صواريخ في البحر. أو على البر لكن هذه المرة من غير المرجح ولا المؤكد نبأ سقوطها على البر أو في البحر وفق احتمال ٤ : ١ . لأن ذلك تقدير العزيز العليم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9621
منذ 15 دقيقة
مقبولة ومفهومة حتى لو كانت غير محسوبة ! كما في العربية والغربية، وفي والأشرار والأسرار وما هو أدهى وأمر في تحقيق وتخقيق، إنه مكر الحروف، وجدلية "حيث وخيث" في السقوط والسلامة منه

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