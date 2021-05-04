الصين تفقد السيطرة على صاروخ ضخم أطلقته للفضاء وتوقعات بسقوطه على الأرض

بكين (صدى):
يعود جسم صاروخ صيني أطلقته بكين الخميس الماضي إلى الأرض في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد خروجه عن السيطرة .
وأوضحت وسائل إعلام أن الجسم الصاروخي يزن 21 طنا، وطوله 100 قدما من المتوقع سقوطه هو المنصة الأساسية لصاروخ لونغ مارش 5 بي، في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة هذه الأيام.
وأشارت نقلا عن عالم فلك أن الجسم الصاروخي إذا سقط من المدار فإنه قد يحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط.
وأكد أن معظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.