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فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

منذ ساعة
1928
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فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

أبها (صدى):
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة اليوم فتح باب القبول في (21) برنامجًا للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1443هـ للطلاب والطالبات في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات.

وأشارت الجامعة أن القبول يبدأ غداً 23 / 09 / 1442هـ حتى يوم السبت 17 / 10 / 1442هـ عن طريق بوابة القبول الإلكترونية:  هنا  .

وأوضحت العمادة أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعوديًا أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مشيرةً إلى أن المفاضلة ستكون بين المتقدمين وفقًا لضوابط منها: تخصيص (50%) للمعدل التراكمي للبكالوريوس، و(40%) لاختبار القدرات للجامعيين، ويخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معًا (10%).

القبول
الدراسات العليا
جامعة بيشة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9621
منذ 12 دقيقة
الحياة والأمل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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