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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا بالأفلاج

منذ ساعة
2043
"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا بالأفلاج

سعيد العجل (صدى):
تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا بمحافظة الأفلاج .

وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مركز اللقاح بمحافظة الأفلاج يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى 2 صباحاً .

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت "صحة الرياض" الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه طيب يا تامر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جميله جدا
د محمد ماجد بخش
مشهد فن فنون الإجرام وعلم علومه !! ( فن الجرلئم والعلوم السياسية ¡¿ ) ( فن سياسة علوم الجريمة ) هل تعد الحادثة طبيعية...
رااايق
أييييه الشكوى لله ** أي سينما في رمضان ***!!!!!!!!!!!! الناس تبي تتقضى للعيد ** مع أن بوجود وباء كورونا بصراحة ما حسيت برمضان مثل...

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