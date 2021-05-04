النفط يتراجع بفعل المخاوف بشأن تسارع إصابات كورونا

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن خفف المزيد من الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق وسعى الاتحاد الأوروبي لجذب المسافرين، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة إلى 67.49 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة أمس الاثنين.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 64.43 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.4 في المائة أمس.