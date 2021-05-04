سقوط السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في إيران من مبنى مرتفع ووفاتها

طهران (صدى):
توفيت موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في إيران، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة الإيرانية طهران.
وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ في إيران، أن السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في إيران توفيت إثر سقوطها من مبنى، لافتًا إلى أن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.
وتعد الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى، فيما تمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.