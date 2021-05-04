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سقوط السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في إيران من مبنى مرتفع ووفاتها

منذ ساعة
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سقوط السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في إيران من مبنى مرتفع ووفاتها

طهران (صدى):
توفيت موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في إيران، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ في إيران، أن السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في إيران توفيت إثر سقوطها من مبنى، لافتًا إلى أن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.

وتعد الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى، فيما تمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

 

حادث
إيران
وفاة
السفارة السويسرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9612
منذ 50 دقيقة
مشهد فن فنون الإجرام وعلم علومه !!
( فن الجرلئم والعلوم السياسية ¡¿ )
( فن سياسة علوم الجريمة )

هل تعد الحادثة طبيعية وعابرة أم أن التصعيد بدأ خاصة بعد نشر الحرس الثوري لمقطع يحرق فيه مبنى الكابيتول مع نشيد حماسي ! فبدلا من تسليم رهائن سابقين محتجزين يتم تصدير اللحوم الأوروبية من جديد مثلجه في حافظة إلى سويسرا مقر المفاوضات النووية .. شيء مرعب حقا .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49375
منذ 38 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه طيب يا تامر
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جميله جدا
د محمد ماجد بخش
مشهد فن فنون الإجرام وعلم علومه !! ( فن الجرلئم والعلوم السياسية ¡¿ ) ( فن سياسة علوم الجريمة ) هل تعد الحادثة طبيعية...
رااايق
أييييه الشكوى لله ** أي سينما في رمضان ***!!!!!!!!!!!! الناس تبي تتقضى للعيد ** مع أن بوجود وباء كورونا بصراحة ما حسيت برمضان مثل...

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