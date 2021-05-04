ميسي يخرق بروتوكول كورونا ويقيم حفل عشاء بمنزله

وكالات (صدى):
حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة على تنظيم حفل عشاء في منزله حضره لاعبو الفريق وزوجاتهم للاحتفال بلقب كاس ملك إسبانيا ولمزيد من الالتحام والحماسة من أجل الصراع على لقب الدوري الإسباني وقبل لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر السبت المقبل.
وقد يكون حفل العشاء سببا في عقاب لاعبي برشلونة لكون ليونيل ميسي من خلال جمع اللاعبين وعائلاتهم في منزله خرق قوانين رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.
وكان حفل العشاء قد نظم في الهواء الطلق في حديقة منزل ليونيل ميسي لكن بروتوكول فيروس كورونا المفروض من رابطة الدوري الإسباني والسلطات الصحية يمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد.
وقال مصدر من داخل رابطة الدوري الإسباني إن خرق القوانين سيجعل الرابطة تفتح تحقيقا في حفل العشاء الذي نظمه ليونيل ميسي في منزله.